Президент Казахстана назвал Трампа "посланником небес"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Вашингтон назвал Дональда Трампа "великим лидером и государственным деятелем, посланным небесами". По словам Токаева, "миллионы людей во многих странах благодарны" Трампу.

Также Токаев заявил, что под руководством Трампа "Америка вступает в золотой век".

Кроме комплиментов президенту США казахстанский лидер привел и доказательства большой роли Америки в жизни республики: "США, вложившие свыше $100 млрд, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в $5 млрд. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане".