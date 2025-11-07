Уралец убил друга, выиграв его жизнь в "Камень, ножницы, бумага"

В Свердловской области житель Слободы Туринской Сергей Горячевских сыграл с другом в "Камень, ножницы, бумага" на жизнь. Уральская "Игра в кальмара" закончилась смертью противника и скамьей подсудимых для Сергея.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, инцидент произошел в мае. Сергей несколько дней провел в компании товарища и его знакомой, а когда все развлечения закончились, мужчины решили сыграть в детскую игру, ставка в которой была жизнь. Победитель волен был распорядиться "призом" по своему усмотрению: либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека.

В этой игре Сергей выиграл, после чего между противниками возникла ссора. Тогда победитель схватил со стола нож, которым резал сало, и трижды пырнул товарища. Позже Сергей осознал, что натворил, и попытался спасти пострадавшего: самостоятельно вызвал "скорую" и сообщил диспетчеру, что зарезал человека. Однако, несмотря на усилия медиков, доставленный в больницу потерпевший от полученных тяжких телесных повреждений скончался.



В суде мужчина признал свою вину и пояснил, что не желал смерти потерпевшему. Туринский районный суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.