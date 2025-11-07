Telegraph: Визит Анджелины Джоли в Херсон чуть не перерос в хаос

Водителя американской актрисы Анджелины Джоли отпустили из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Херсоне, но приказали вернуться позже, пишет The Telegraph.

Напомним, голливудская актриса приехала на Украину, не уведомив о своем визите руководство страны. Среди прочего она побывала в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Джоли пересекла границу пешком, компанию ей составлял проводник-мужчина, которого забрали в ТЦК на украинской территории.

Издание отмечает, что необъявленный визит актрисы на Украину едва не перерос в хаос. Утверждается, что Джоли пришлось лично вызволять украинца из центра комплектования в Николаевской области. Мужчину готовили к мобилизации. СМИ писали, что его якобы держали в подвале и спрашивали, почему он не служит. При этом стало известно, что он офицер запаса с заболеванием спины.