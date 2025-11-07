Астраханский ученый стал финалистом Всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

Победителя премии будут выбирать народным голосованием.

Всего на конкурс было подано свыше 5 тысяч заявок. Пятьдесят человек прошли в полуфинал, в рамках которого они презентовали свои проекты экспертному совету.

А в финал вышли только 30 претендентов, среди которых ученый из Астрахани Никита Толстов.

Поддержать астраханца можно по ссылке в номинации «Аграрий года».

Голосование продлится до 20 ноября, а результаты будут объявлены 22 ноября на церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Астраханец Никита Толстов развивает проект «Промышленной аквапоники» в течении восьми лет, в школе его идею поддержала мама, с которой они начали научные открытия и открыли производство, а теперь над проектом трудиться вся семья Толстовых. Компания Tolstov Green Group занимается выращиванием осетровых рыб и салатных культур, имеет собственную акваферму.