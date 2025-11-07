Шойгу вновь заговорил о строительстве новых городов в Сибири

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вновь высказал свою идею о строительстве новых городов и "сибиризации" России.

Во время поездки в Красноярский край Шойгу обратился к представителям бизнеса: "Необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для вас, для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли ещё город-спутник. Что-то ещё надо делать в этой сфере".

Шойгу неоднократно продвигал идею строительства в Сибири новых городов, причем очень больших – на 500 тыс. и даже до миллиона жителей. Где и главное зачем в регионе взять столько жителей, и почему нельзя вместо этого развивать уже имеющиеся города – экс-министр обороны не поясняет. Добавим, что пока его мегапроекты остаются лишь на уровне разговоров.