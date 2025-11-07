07 Ноября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Горелкин призвал маркировать контент, созданный человеком

В России нужно ввести маркировку контента, созданного человеком, а не ИИ. Так считает первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Он прокомментировал сообщение о том, что в Минцифры РФ обсуждают создание сервиса, который позволит выявлять материалы, сгенерированные ИИ. Необходимые технологии для маркировки уже существуют, и в ближайшее время в Минцифры планируется создать рабочую группу по этому вопросу.

О маркировке контента говорят давно в связи с фейками и не только. Горелкин же уверен, что маркировать и верифицировать нужно тот контент, который создан человеком, потому что вскоре маркировка "сделано ИИ" будет украшать почти все материалы в интернете. Уже сейчас этот показатель перевалил за 50%.

"Думаю, что окончательная позиция - маркировать ИИ-генерацию или же "органический" контент - сформируется уже в ближайшее время, по итогам парламентских слушаний и с учетом мнения индустрии", - написал депутат.

60% россиян поддерживают требование к компаниям маркировать использование ИИ при коммуникации с клиентами и партнерами. Против выступают лишь 12%. При этом 28% неопределившихся в принципе не доверяют ИИ, поэтому их можно прибавить к 60%, так что подавляющее большинство россиян хотят знать о том, что используется ИИ.

Депутат Госдумы Артем Шейкин отмечает, что ИИ прочно вошел в жизнь, но с точки зрения законодательства такого понятия вообще нет. А регулировать то, чего нет, невозможно. Ранее сообщалось, что в Госдуме ведется разработка законопроекта о регулировании ИИ, где будет определение этой технологии.

Специалист по ИИ и член СПЧ Игорь Ашманов подчеркивает, что с ИИ человечество знакомо очень давно, это не новейшее изобретение. Это любая технология, имитирующая когнитивную деятельность человека, но в последнее время она сделала большой скачок. И пока что ИИ внедряется в России практически без правил, но ухудшая качество почти всего, где он внедряется.

Теги: ИИ, контент, Горелкин, маркировка


