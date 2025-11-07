07 Ноября 2025
Экономика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Маршруты-спутники от Владимира и Суздаля разработают для автотуристов во Владимирской области

В сентябре-октябре Минэкономразвития России, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и Аналитический центр НАФИ провели всероссийский интернет-опрос «Автопутешествия по России». Исследование показало, что большинство россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха. Среди главных целей автопутешествий почти половина респондентов назвала отдых на природе и осмотр достопримечательностей. 

Владимирская область – в числе российских регионов, где автотуризм на подъёме. Во многом этому способствовало появление новой федеральной трассы, развитие придорожной инфраструктуры и создание новых маршрутов для путешествий на машине.

«Расположение вдоль федеральных трасс позволило нам участвовать в пилотном проекте и запустить 4 новых туристических автомаршрута. Сейчас разрабатываем новые маршруты. Нам важно развивать не только конечные точки, но и в целом делать путешествие комфортным за счёт развития инфраструктуры придорожного сервиса: заправочных многофункциональных комплексов, навигации и других объектов по предоставлению услуг в регионе. Хороший эффект мы видим от реализации проекта «Москва + Владимирская область», в рамках которого разработаны 10 новых маршрутов для индивидуальных путешествий разной продолжительностью и протяженностью. Это банный, экологический, культурно-исторический, гастрономический и другие виды туризма, объединяющие интересы жителей двух регионов», – рассказала министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.

Стенд Владимирской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренд на автопутешествия будет учитываться в переосмыслении классического маршрута «Золотое кольцо России» в преддверии его 60-летия, которое будет отмечаться в 2027 году.

владимирская область, туризм(2023)|Фото: avo.ru

Планируется разработать маршруты-спутники от Владимира и Суздаля. В числе территорий, которые рассматриваются для этих целей, – Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Муром, Мстёра, Гороховец, Кольчугино, Юрьев-Польский, Александров, Кидекша и Киржач. Также в качестве вариантов посещения для гостей будет предложен пешеходный маршрут по нацпарку «Мещёра».

