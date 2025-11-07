В Кремле не смогли объяснить, куда делся Лавров

В Кремле заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не "впал в немилость" президента и не болен. Однако и объяснений его отсутствия на важных мероприятиях не последовало.

Ранее СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на отсутствие Лаврова – постоянного члена Совета безопасности РФ – на заседании Совбеза, где президент Владимир Путин говорил о возможности ядерных испытаний. Также стало известно, что Лавров не будет возглавлять российские делегации на саммитах G20 и АСЕАН.

В связи с этим возникло два предположения: 75-летний министр может быть болен или же находится "в опале", например, из-за возможного срыва второго саммита Путина и Трампа. Якобы, это могло произойти из-за слишком жесткой позиции Лаврова во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио, что американцы могли счесть неприемлемым для организации встречи.

"В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Лавров работает министром иностранных дел", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.