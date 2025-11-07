В ХМАО сменился глава депэкономразвития

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о новом кадровом назначении в администрации округа. Пост главы департамента экономического развития Югры получил Сергей Толстых.

"С учётом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти, пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Первый рабочий день у него сегодня, 7 ноября.