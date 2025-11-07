Южноуральцы осенью сдали в банки более 4 тонн монет

Жители Челябинской области осенью сдали в банки более 4 тонн монет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По данным пресс-службы, южноуральцы активно несут мелочь в банки, возвращая монеты в оборот. Так, во время осенней всероссийской акции "Монетная неделя" жители Челябинской области принесли в банки 969 тыс. монет. Их общая сумма составила 5,2 млн рублей, а общий вес – 4,4 тонны.

Чаще всего жители региона сдавали десятирублевые монеты – их оказалось около 440 тыс. штук. На втором месте по популярности – рублевые, которых в кассы вернулось 130 тысяч.

Немного меньше сдали монет по 10 копеек – 129 тысяч. Реже всего приносили копейки – всего около 20 тыс. штук.

Всего за весну банки региона приняли 1,1 млн монет на сумму 5,3 млн рублей.