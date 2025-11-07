Четверо школьников из Югры стали миллионерами

Четверо школьников из Югры получили по 1 млн руб. Они стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена".

Награду получили Ангелина Метель, Никита Дьячков, Арина Агошкова и Эвелина Брикман. Ангелина Долгополова и Ярослава Копылова получили премии по 200 тыс. руб. Остальные югорские финалисты стали призерами II степени.

"Финал "Большой перемены" прошёл отлично. Я поняла, что задания – не просто тесты, а настоящие вызовы, требующие креативности, умения работать в команде и нестандартного мышления. Это не конец конкурса, а мощный старт в новую жизнь, наполненную амбициями", - сказала Ангелина Долгополова.

Все призеры могут потратить деньги на обучение, запуск своих идей, а при поступлении в вуз получат дополнительные баллы, сообщает администрация ХМАО в своём telegram-канале.