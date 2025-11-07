Водителю из Березовского, насмерть сбившему 4-летнюю девочку, вынесли приговор

Березовский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю Дмитрию Подковрину, из-за которого погибла 4-летняя девочка.

Напомним, трагедия произошла 23 мая текущего года около 14.40. Подковрин за рулем "Мазды Титан" не снизил скорость у нерегулируемого пешеходного перехода и наехал на женщину 1985 г.р. и ее дочь 2020 г.р. Девочка получила сочетанную травму головы, туловища, конечностей, иные повреждения и вскоре скончалась.

Во время расследования водитель признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес извинения и частично компенсировал причиненный моральный вред.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание заменено на принудительные работы на тот же срок 2,5 года, с удержанием 15% заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.