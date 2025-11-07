В СПЧ отметили нехорошую тенденцию - сразу обвинять в работе на врага из-за критики

Член СПЧ и главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова считает, что в обществе наметилась очень нехорошая тенденция - в ответ на критику сразу "кричать, что человек работает на западного врага".

На одном заседании по Байкалу, когда бизнес продавливал свои интересы, одна защитница Байкала резко высказалась, и ее прямо там обвинили в работе на врага. Это "удобный инструмент: любая критика - работа на врага", считает она. То же самое касается дискредитации армии, в которой обвиняют после любой критики.

"Так не создавайте ситуаций, после которых вас приходится критиковать. А если вы - создатели этих ситуаций, значит, сами дискредитацией и занимаетесь", - пишет Ахмедова.

Вероятно, она имеет в виду скандал с генералом Апти Алудиновым, который произошел на днях. Ей не очень понравился ролик, который выложил генерал, в нем девочка поздравляет с Днем народного единства, упоминая об Аллахе и самом Алаудинове. Когда она об этом написала, сторонник Алаудинова написал ей, что "проститутка не может давать оценку работе боевого генерала". В свою очередь, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев призвал Ахмедову извиниться перед Алаудиновым за то, что она назвала его "самым болтливым генералом, который, по ее мнению, не может уже жить без внимания любого сорта".

Член СПЧ Кирилл Кабанов поддержал Ахмедову в том отношении, что в стране не должно быть лиц, деятельность которых не подлежит какой-либо критике или обсуждению.