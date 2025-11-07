В ОАЭ убиты криптомошенник Новак и его жена

В ОАЭ убиты российский криптомошенник Роман Новак и его жена, сообщают Telegram-каналы. По данным канала Baza, супруги уехали из России после того, как обманом выманили у инвесторов $500 млн, якобы, на создание приложения для мгновенных криптопереводов. Новак представлялся человеком, близким к Павлу Дурову и даже намекал, что входит в состав совета директоров Telegram.

В начале октября Новаки могли находиться в ЮАР, потом они перестали выходить на связь.

По пока неподтвержденным данным, пару могли похитить ради выкупа. Когда похитители поняли, что выкуп не получат, похищенных убили.

Сообщается, что в деле есть подозреваемые, они задержаны и, вероятно, будут экстрадированы в Санкт-Петербург, поскольку являются гражданами РФ.