Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о войсках, участвующих в СВО

Задержан житель Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в СВО. Об этом сообщает ФСБ России.

Кроме того, по данным ведомства, задержанный переводил деньги на нужды одной из запрещенных в РФ проукраинских террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Финансирование терроризма".

Ранее в Екатеринбурге был задержан 33-летний гражданин РФ, перечислявший деньги со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".