ВТБ: Мошенники изобретают новые схемы и все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

07 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ: Мошенники изобретают новые схемы и все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

Специалисты ВТБ предупреждают граждан о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.

Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из СМС. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере.

Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта(2022)|Фото: Накануне.RU

Используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий — просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это «срочной необходимостью» и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций.

Чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что «сейчас очень заняты», «на совещании» или «плохо ловит связь», при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.

Коллаж, клавиатура, хакер(2023)|Фото: Накануне.RU

«Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом – через крипту. Единственный надежный способ проверить достоверность нестандартной просьбы — лично перезвонить другу или родственнику по известному вам номеру телефона или написать в другом мессенджере и уточнить ситуацию. Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным», — комментирует заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ напоминает клиентам о простых, но эффективных правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

- Внимательно читать содержание СМС с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные,

- Установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях,

- Любую срочную и нестандартную просьбу о переводе денег, особенно на криптокошелек, следует проверять, лично у собеседника.

Теги: втб, мошенники, криптовалюта, криптокошелек, правила безопасности, аккаунты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети