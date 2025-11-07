Россияне смогут получать на "Госуслугах" уведомления о пропавших людях

Уже в следующем году на портале "Госуслуги" появится новая опция — пользователи смогут получать уведомления о пропавших людях. Об этом на открытии межрегионального форума поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

По словам министра, новая опция поможет привлечь к поискам больше неравнодушных граждан. Он отметил, что чем шире будет круг активных пользователей, тем выше шансы быстрее находить пропавших.

Подписка на уведомление будет добровольной. По словам Максута Шадаева, сообщения о пропавших станут приходить в мобильном приложении "Госуслуги" только тем пользователям, которые находятся в зоне поисковой информации.

Ранее стало известно, что в октябре 2025 года на "Госуслугах" заработал сервис для оформления налогового вычета онлайн, а также появился раздел "Доверенный контакт", который помогает повысить безопасность аккаунта. Пользователи могут указать номер телефона и имя человека, которому доверяют, — один контакт может быть привязан максимум к пяти аккаунтам.