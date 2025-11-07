Шестой Владимирский инвестиционный конгресс пройдет на "Суздаль-Арене"

11 – 12 декабря на «Суздаль-Арене» состоится шестой Владимирский инвестиционный конгресс.

В этом году его тема – «Индустрия 4.0. Туризм, международное партнёрство». Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, иностранных делегаций и предпринимателей.

Деловая программа включает стратегические сессии по развитию стекольной промышленности, автомобильного туризма и гастрономических брендов Владимирской области. Запланированы пленарная сессия «Развитие креативных индустрий: приоритеты и новые смыслы», экспертная сессия «Искусственный интеллект для устойчивого развития региона» и тематическая сессия «Национальная модель ведения бизнеса. Общие подходы к улучшению инвестиционного климата». Состоится подведение итогов конкурса «Экспортёр года» и награждение финалистов премии «Бизнес-успех».

Представителей бизнеса, экспертного сообщества и СМИ приглашают принять участие в конгрессе., регистрация на сайте - https://vic33.ru/.