В Перми в НПО "Искра" сменится состав совета директоров

В Перми совет директоров НПО "Искра" утвердил кандидатов в свой новый состав.

В число кандидатов не попали прежний гендиректор предприятия Сергей Юрасов и экс-глава АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" и АО "ПЗ "Машиностроитель"" Андрей Горяев. Вместо них предложены Александр Шафранович и новый гендиректор НПО "Искра" Владимир Дудчак. Решение о новом составе будет принято на внеочередном заседании общего собрания акционеров, пишет "Ъ-Прикамье".

НПО "Искра" занимается разработкой, производством и реализацией двигателей и энергетических установок на твёрдом топливе для ракетных и ракетно-космических комплексов и систем и их отдельных элементов, продукции для судостроительной промышленности, атомной промышленности, оборудования для нефтяной и газовой отраслей промышленности и другой различной продукции.