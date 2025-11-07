В Госдуме предложили запретить оборот психоактивного ореха, который на маркетплейсах покупают школьники

В Госдуме предложили ввести запрет на свободную продажу бетельного ореха. Плоды его обладают психоактивным действием. Депутат Султан Хамзаев обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой. Хамзаев сообщает, что орехи на маркетплейсах могут покупать школьники.

Парламентарий говорит, что ему уже неоднократно поступали обращения родителей, дети которых покупали эти орехи. Продукт может вызывать галлюцинации и судороги, а также сильную головную боль – из-за токсичного вещества, содержащегося в плодах.

Хамзаев предлагает включить бетельный орех в перечень запрещенных к свободному обороту веществ, передает РИА Новости.