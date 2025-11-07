Baza: В Краснодаре подростки устраивают уличные бои в местах без камер

Жители нескольких районов Краснодара жалуются на подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер, пишет Baza.

По информации Telegram-канала, в драках участвуют около 30 подростков, им от 12 до 16 лет. Лидером группы называют 16-летнюю школьницу. Она так же, как и большинство других участников драк, занимается единоборствами. Жестокие избиения подростки снимают на видео и выкладывают в сеть.

Пострадали уже как минимум четверо детей. Родители пострадавших написали заявления в полицию. Они также готовят обращение в Следственный комитет.

Ранее в Москве суд вынес приговор 14-летнему чеченскому подростку Муслиму, за которого заступался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Подростка судили по статье о хулиганстве по предварительному сговору группой лиц. Подросток и четверо его друзей выбирали жертв среди прохожих и провоцировали конфликты, в ходе которых иногда начинались драки.