07 Ноября 2025
Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru/изображение сгенерировано с помощью нейросетей

Сервис «Конструктор профориентационных мероприятий» для работодателей разработали во Владимирской области

Служба занятости Владимирской области эту инициативу реализует в рамках национального проекта «Кадры». Опция призвана помочь предприятиям оперативно находить сотрудников, а также формировать кадровый резерв из числа молодёжи. Суть сервиса – в комплексной организации профориентационных событий «под ключ». Специалисты Кадрового центра «Работа России» Владимирской области берут на себя всю организационную работу, предоставляя услугу бесплатно.

Студенты на встрече с Екатериной Мизулиной в УрФУ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Весь процесс занимает не более месяца и включает 12 последовательных шагов – от первоначальной идеи, определения целевой аудитории и выбора формата до привлечения участников и подготовки аналитики. Для разных возрастных групп предлагаются специальные форматы. Школьников заинтересовывают через квесты и проектные смены, студентов привлекают на практику с помощью встреч для знакомства и экспресс-стажировок, а выпускников готовят к трудоустройству через онлайн-встречи и тренинги.

(2025)|Фото: avo.ru/изображение сгенерировано с помощью нейросетей

«Многие предприятия, особенно в технических и производственных отраслях, сталкиваются с нехваткой молодых специалистов. При этом у школьников и студентов часто нет чёткого понимания, куда пойти работать после учёбы. Наш новый сервис позволяет работодателям получить готовое мероприятие и выстроить прямой диалог с потенциальными сотрудниками ещё на этапе обучения», – сообщил заместитель министра труда и занятости населения Кирилл Лапшин.

Сейчас сервис проходит апробацию, после чего будет доступен всем работодателям Владимирской области. Подать заявку можно в любом из 17 филиалов регионального Кадрового центра «Работа России» или по телефону единого контакт-центра: 8 (4922) 77-33-03.

Теги: работодатели, сервис, подготовка кадров, профориентация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети