Следствие ищет соучастников бывшего вице-губернатора Брянской области

Следствие полагает, что у задержанного бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко могли быть соучастники, они остаются на свободе.

Как говорится в материалах, их круг на данный момент окончательно не определен, пишет РИА Новости.

Симоненко был арестован в июле. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

Под стражу также отправили сына Симоненко - гендиректора "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрия Симоненко, а также директора ООО "Данила-Мастер" Александра Яськова и начальника управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу.

Ранее аналогичные дела на высокопоставленных чиновников завели в Курской и Белгородской областях.