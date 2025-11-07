Самая дешёвая квартира в России стоит 300 тысяч

Самую дешёвую квартиру в России продают за 300 тыс. руб. Она находится в Тамбовской области и достанется новому хозяину без ремонта.

Квартира площадью 37 "квадратов" находится в посёлке Зеленый Гай Тамбовской области. В ней есть холодная вода и канализация, но отсутствует туалет. Установлены пластиковые окна и новый электрический счётчик. Также необходимо отремонтировать печь.

На втором месте – "однушка" в селе Берендеево Ярославской области за 350 тыс. руб. Её общая площадь – 32,4 кв. м, она расположена на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Жилище также требует ремонта. На третьем месте – квартира за 995 тыс. руб. в деревне Кошелево Талдомского городского округа Московской области. Её площадь составляет 34,6 кв. м. Квартира требует капитального ремонта и продается срочно, выяснил ТАСС.