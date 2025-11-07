Новый спикер парламента Чехии Окамура снял со здания флаг Украины

Новый спикер парламента Чехии Томио Окамура в первый же день на своем посту распорядился снять со здания флаг Украины.

Парламентские выборы в Чехии прошли в начале октября, на них победило оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Накануне правительство подало в отставку. А президент Чехии Петр Павел ранее поручил лидеру ANO Андрею Бабишу провести переговоры о формировании нового правительства. Он обещает отказаться от программы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения военных расходов НАТО и "зеленым курсом" Еврокомиссии. В свою очередь, Окамура требует пересмотреть разрешения на проживание в Чехии для украинских беженцев. Он возглавляет одну из трех партий новой правящей коалиции "Свобода и прямая демократия". Все три партии критиковали поддержку Киева.

В коалиционном соглашении, которое подписали лидеры трех партий, подчеркивается приверженность членству Чехии в НАТО и ЕС, в которых она и так давно состоит, а также содержится положение о дипломатической поддержке Украины с целью скорейшего достижения мира.

После победы на выборах Бабиш безапелляционно заявил, что Украина не готова к членству в ЕС.

"Сначала вы должны закончить военный конфликт. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в ЕС", – сказал он украинской журналистке.

Украинский флаг висел на здании парламента Чехии с февраля 2022 года в знак солидарности с киевским режимом. Его снятие является чисто символическим решением. Депутаты прежней правящей коалиции раскритиковали решение Окамуры и в знак протеста вывесили в окнах своих кабинетов украинские флаги.