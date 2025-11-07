На Южном Урале задержали нелегала-взяточника

В Октябрьском районе Челябинской области полицейские пресекли попытку дачи взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным пресс-службы, сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району остановили машину рядом с селом Подовинное. Водитель автомобиля предложил инспектору ДПС деньги, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Полицейские зафиксировали попытку дать взятку и доставили мужчину в МВД для разбирательств.

Оперативниками было установлено, что задержанный является гражданином одной из республик ближнего зарубежья и нелегально находится на территории России. В отношении него составлен административный протокол за нарушение правил въезда и режима проживания в стране.

Также против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).

Сейчас подозреваемый помещен в центр временного содержания иностранных граждан. Здесь он будет дожидаться завершения расследования и вынесения приговора суда.