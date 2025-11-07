В России готовится масштабное обновление портов

Российские власти планируют масштабную модернизацию портовой инфраструктуры в арктических и дальневосточных регионах.

Согласно проекту стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года, обновление затронет ключевые порты, включая Мурманск, Архангельск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и порты Чукотки.

Для финансирования этих работ может быть создана отдельная программа государственного ВЭБ.РФ. Инициатива направлена на рассмотрение в профильные ведомства губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как отметил эксперт Дмитрий Тортев, это закономерное продолжение политики развития морской инфраструктуры, которая ведется в последние годы. План интегрирован в общую стратегию государства — аналогичные задачи по строительству новых терминалов уже включены в утвержденный правительством комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года, сообщают "Известия".

Напомним, в России к 2036-ому собрались построить 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники.