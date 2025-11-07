Максимальный размер больничного превысит 8 тысяч в день

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России планируется значительно увеличить.

Согласно данным Социального фонда, к 2028 году его верхний предел вырастет в 1,5 раза — с текущих 5,7 до 8,5 тыс. руб. в день. Повышение будет поэтапным: в 2026 году лимит составит 6,8 тыс. руб., а в 2027-м — почти 8 тыс. Как пояснили в СФР, это связано с плановым увеличением предельной базы для начисления страховых взносов, которая к 2028 году достигнет 3,5 млн руб.

Для получения максимальной выплаты потребуется два условия: официальный стаж от восьми лет и высокий уровень заработной платы. Например, чтобы претендовать на 6,8 тыс. руб. в день, нужно получать не менее 183-233 тыс. руб. в месяц. В последующие годы зарплатные требования также будут расти, сообщают "Известия".

Напомним, россияне стали рекордно быстро трудоустраиваться: в среднем на поиски работы у них уходит около пяти месяцев. Для сравнения: в 2009 году средний срок поиска работы составлял 7,4 месяца.