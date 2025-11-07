Зарплату срочникам хотят увеличить в три раза

Оклады военнослужащих срочной службы в российской армии, Росгвардии и ФСБ могут быть увеличены более чем в два раза — с текущих 2758 до 7500 руб. в месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

По его словам, Министерство обороны РФ в целом поддержало идею повышения денежного довольствия для призывников. Для реализации этого предложения, как подсчитали в ведомстве, потребуется дополнительно 16,8 млрд руб. ежегодно. Депутат предлагает выделить эти средства из Резервного фонда правительства.

Депутат указал, что текущего размера довольствия солдатам едва хватает на повседневные нужды, а его повышение необходимо для укрепления престижа службы по призыву. Рассмотрение поправки ко второму чтению бюджета на 2026 год, где расходы на национальную оборону составляют рекордные 29,3%, запланировано на 18 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает круглогодичный призыв на срочную службу.