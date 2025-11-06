Путин: нужно ввести особые условия для спортсменов сборных при поступлении в вузы

Президент России Владимир Путин высказался о введении особых условий для спортсменов сборных, желающих получить высшее образование.

"Конечно, можно создать и нужно, наверное, вводить особые условия для поступления в высшие учебные заведения, в том числе престижные, для членов сборных команд", - отметил президент во время Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

Он также заявил о необходимости создать для спортсменов-подростков условия для получения нормального образования.

"Чего бы нужно добиться - это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия для того, чтобы они могли получать нормальное образование", - добавил глава государства.