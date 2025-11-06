Снижение порога перехода на НДС будет поэтапным - Мишустин

Снижение порога перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС для малого и среднего бизнеса будет проходить поэтапно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство учло критику в адрес налоговых изменений, представленных этой осенью в пакете с бюджетом страны на 2026 год.

Ранее в Минфине заявили, что на НДС бизнес обязан будет переходить по достижении дохода в 10 млн руб. (сейчас – 60 млн руб.). Но инициатива встретила резкую критику со стороны бизнес-сообщества.

Мишустин заявил, что снижение будет происходить следующим образом: до 20 млн руб. в 2026-м г., 15 млн руб. в 2027-м г. и 10 млн рублей в 2028-м г.

Также глава правительства пообещал возможное введение моратория на привлечение малого и среднего бизнеса к ответственности, если тот впервые допускает нарушение по НДС.

Напомним, сам НДС в 2026 году повысится с текущих 20% до 22%.