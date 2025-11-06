В Магнитогорске нашли завернутое в ковер тело человека

В Магнитогорске у подъезда дома на улице Завенягина жильцы обнаружили труп человека, завернутый в ковер. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, на место сразу выехали сотрудники полиции и следователи. В ходе проверки оперативниками была установлена личность подозреваемого. Им оказался раннее судимый 50-летний мужчина. Вскоре он был задержан в одном из поселков города.

Следствием установлено, что во время совместного распития спиртного между ним и пострадавшим произошел конфликт. Мужчина нанес несколько ударов, один из которых оказался смертельным. Чтобы скрыть преступление, он попытался вывезти тело, но был замечен соседями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, на днях в Челябинске хозяева съемной квартиры после выселения арендаторов нашли в диване труп ребенка.