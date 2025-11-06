В Нижневартовске следователи добились возвращения в бюджет государства более 60 миллионов рублей

В Нижневартовске в результате принятых следствием мер в бюджет государства возмещено более 60 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственным отделом по городу Нижневартовску завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов, в период с января по декабрь 2021 года с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности предприятия представил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в сумме, превышающей 59 млн рублей.

В результате принятых следствием мер, ущерб, причиненный бюджету Российский Федерации, возмещен в полном объеме - руководителем организации погашена вся сумма налоговой задолженности, а также оплачен штраф на сумму 1,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено.