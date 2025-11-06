Еврокомиссия обсуждает новые визовые ограничения для россиян

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Мы уже ввели визовые ограничения… мы следим за их исполнением и мы обсуждаем в координации со странами Евросоюза дополнительные меры", - цитирует его РИА Новости. Каких-либо подробностей пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС намерен в основном прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Планируется выдавать только однократные визы, за исключением лиц, имеющих гражданство одной из стран ЕС или в других исключительных случаях. Так как выдача виз остается в компетенции стран, то Еврокомиссия не может ввести полный запрет, но может усложнить этот процесс.