В ДНР могут построить вторую нитку водовода из Дона

Власти Ростовской области и ДНР прорабатывают вопрос строительства второй ветки водовода Дон — Донбасс, чтобы хоть как-то уменьшить катастрофу с водой в Донбассе. При этом решения еще нет.

Об этих планах заговорили еще летом, когда оказалось, что все водохранилища почти высохли. Тогда же глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это нерентабельно, так как все равно всех потребностей вторая нитка не закроет, но заберет миллиарды. Однако периодически этот вопрос поднимался, в том числе в октябре на совещании у главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, сообщало ведомство.

Телеграм-канал "Дневник разведчика" пишет, что решение уже принято и вскоре работы должны начаться. Пуск второй нитки будто бы намечен на 2027 год. Но есть проблема - нет подрядчика.

"Теперь у нас стоит задача — вторую нитку как строить. Теперь к ней никто не хочет подходить, потому что по первой все сидят", — сказал недавно зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Донбасс пребывает в состоянии гуманитарной катастрофы — воды в регионе нет. Она подается раз в три дня на несколько часов для нижних этажей. Кое-где власти установили большие пятитонные бочки, которые иногда наполняют водой. Основной вариант — это краники в подвалах, откуда люди таскают воду в ведрах, бутылях и канистрах к себе домой.