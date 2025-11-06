Тюменским участникам СВО списали кредиты на сумму более 500 миллионов рублей

Тюменским участникам специальной военной операции списали кредиты на сумму более 500 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участникам спецоперации из Тюменской области, которые заключили контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024 года, могут закрыть задолженности не более 10 миллионов рублей. Под действие закона подпадают потребительские, ипотечные, авто- и микрозаймы. При этом контракт военнослужащий должен заключить как минимум на один год.

Судебное решение о взыскании кредиторской задолженности должно быть вступившим в законную силу до этой даты.

Как отметила начальник отдела организационно-контрольной работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области Наталья Белова во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", в 2025 году прекращено более 5 000 исполнительных производств по кредиторской задолженности.

Мера позволяет списать долги не только военнослужащего, но и его супруги.

Напомним, в Тюменской области по 30 ноября действует самая большая выплата в стране, подписавшим контракт с Минобороны РФ - 3 400 000 рублей.