В Екатеринбурге прошел чемпионат по технологиям информационного моделирования

06 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге прошел чемпионат по технологиям информационного моделирования

В школе №80 Орджоникидзевского района Екатеринбурга в рамках районной профориентационной спартакиады школьников "Профи_Орджо" прошел открытый школьный чемпионат по технологиям информационного моделирования (ТИМ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", это одна из самых современных и перспективных специальностей в строительной отрасли.

Открытый школьный чемпионат по технологиям информационного моделирования в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Всего в компетенции ТИМ приняли участие шесть человек: десятиклассники профильного строительного класса школы №80 и школы №95, а также девятиклассники из школы №49 Орджоникидзевского района. Они разработали проект классической ротонды в парковой зоне по чертежам в программе Renga. Также в ходе чемпионата участники смоделировали генеральный план участка и его благоустройство: дорожно-тропиночную сеть, скамейки и фонари, а затем защитили свои проекты перед экспертами. Конечно, ребятам было полезно и интересно получить оценку своих работ от экспертов нашего индустриального партнера – строительного холдинга "Атомстройкомплекс", - рассказала педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №80 Елена Тарасова.

Открытый школьный чемпионат по технологиям информационного моделирования в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Мы оценивали наполненность проектов, соответствие размеров заявленным, присутствие всех указанных в задании элементов. Я, в свою очередь, рассказала ребятам о своей профессии и ее преимуществах, ведь работа с ТИМ объединяет компетенции в области информационных технологий и строительства, а значит, это работа будущего. Цифровая информационная модель должна быть такого качества, чтобы из нее можно было получить корректную информацию о проектируемом объекте: например, о материалах или о видах и объемах строительных работ. Такая модель нужна не только на этапе проектирования, но и в дальнейшем, вплоть до этапа эксплуатации, поскольку позволяет сохранять и использовать максимум полезной информации об объекте. Здорово видеть в глазах ребят неподдельный интерес к нашей профессии", - поделилась впечатлениями помощник руководителя направления информационного взаимодействия отдела ТИМ холдинга "Атомстройкомплекс" Юлия Литуева.

Открытый школьный чемпионат по технологиям информационного моделирования в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что именно "Атом" в числе первых застройщиков начал применять технологии информационного моделирования в Свердловской области. Построенная холдингом школа №80 стала одним из первых объектов, выполненным в ТИМ-модели.

Теги: школьники, технологии, чемпионат, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети