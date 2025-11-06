В Екатеринбурге прошел чемпионат по технологиям информационного моделирования

В школе №80 Орджоникидзевского района Екатеринбурга в рамках районной профориентационной спартакиады школьников "Профи_Орджо" прошел открытый школьный чемпионат по технологиям информационного моделирования (ТИМ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", это одна из самых современных и перспективных специальностей в строительной отрасли.

"Всего в компетенции ТИМ приняли участие шесть человек: десятиклассники профильного строительного класса школы №80 и школы №95, а также девятиклассники из школы №49 Орджоникидзевского района. Они разработали проект классической ротонды в парковой зоне по чертежам в программе Renga. Также в ходе чемпионата участники смоделировали генеральный план участка и его благоустройство: дорожно-тропиночную сеть, скамейки и фонари, а затем защитили свои проекты перед экспертами. Конечно, ребятам было полезно и интересно получить оценку своих работ от экспертов нашего индустриального партнера – строительного холдинга "Атомстройкомплекс", - рассказала педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №80 Елена Тарасова.

"Мы оценивали наполненность проектов, соответствие размеров заявленным, присутствие всех указанных в задании элементов. Я, в свою очередь, рассказала ребятам о своей профессии и ее преимуществах, ведь работа с ТИМ объединяет компетенции в области информационных технологий и строительства, а значит, это работа будущего. Цифровая информационная модель должна быть такого качества, чтобы из нее можно было получить корректную информацию о проектируемом объекте: например, о материалах или о видах и объемах строительных работ. Такая модель нужна не только на этапе проектирования, но и в дальнейшем, вплоть до этапа эксплуатации, поскольку позволяет сохранять и использовать максимум полезной информации об объекте. Здорово видеть в глазах ребят неподдельный интерес к нашей профессии", - поделилась впечатлениями помощник руководителя направления информационного взаимодействия отдела ТИМ холдинга "Атомстройкомплекс" Юлия Литуева.

Стоит отметить, что именно "Атом" в числе первых застройщиков начал применять технологии информационного моделирования в Свердловской области. Построенная холдингом школа №80 стала одним из первых объектов, выполненным в ТИМ-модели.