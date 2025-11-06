В Москве налоговики проверяют трудоспособных граждан без работы и налогов

Управление ФНС по Москве начало активные проверки жителей столицы, которые не работают, но могли бы, то есть находятся в трудоспособном возрасте. Под пристальное внимание попадают те, кто не декларирует доходов для налогообложения, пишет РБК, ссылаясь на главу УФНС Марину Третьякову.

Она отметила, что поводом стала "социальная значимость нелегальных трудовых отношений" — бюджеты теряют в доходах.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все неработающие без уважительной причины россияне должны платить за себя страховые взносы в ФОМС. По ее словам, в среднем работодатель по стране платит за одного работника страховых взносов на 45 тыс. руб. в год, и "любой здоровый человек может заплатить 45 тыс. руб. в год за страховку". По ее данным, только в Москве 700 тыс. неработающих, которые "могут хотя бы два месяца поработать, чтобы обеспечить взносы за себя".

Также и мэр столицы Сергей Собянин назвал проблемой, что Москва платит 180 млрд руб. за неработающее население в фонд обязательного медицинского страхования. "Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошел трудовой путь, — ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, — мы ему тоже гарантируем страхование", — сказал он.