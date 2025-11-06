В Челябинской области продолжают активно оформлять недвижимость по "дачной амнистии"

В Челябинской области за девять месяцев 2025 года жители региона зарегистрировали 6 тыс. 888 объектов недвижимости с помощью "Дачной амнистии". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росреестра Южного Урала.

По данным пресс-службы, с начала года по упрощенной процедуре было оформлено 6 тыс. 888 прав на объекты недвижимости, из которых 4 тыс. 454 – жилые дома, 1 тыс. 405 – земельные участки, 268 – садовые дома и 761 – строение, не требующее разрешения на строительство.

"Дачная амнистия" – это возможность узаконить свой дом или участок без сложных процедур и долгих согласований. Закон действует с 2006 года. По "Дачной амнистии" можно быстро оформить документы на жилой или садовый дом, а также бесплатно получить в собственность землю под ним – если дом построен до 14 мая 1998 года и находится в границах населенного пункта.

Напомним, что до 1 марта 2031 года россияне, в том числе жители Челябинской области, могут воспользоваться правом оформить документы на землю – без разрешения на строительство и уведомлений.