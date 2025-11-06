Продажи "Москвичей" снизились за год на 40%

Если в целом в октябре российский авторынок показал рост, то для "Москвича" тренд на снижение не изменился: продажи сократились на 42% относительно октября 2024 года, отмечает глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"С начала года на учет встало 12,8 тысяч новых "Москвичей". Падение продаж на 27%. Рыночная доля столичного автопроизводителя в октябре составила 1%, а за 10 месяцев 1,2%", - отмечает Целиков в своем Telegram-канале.

В структуре продаж более 80% приходится в 2025 году на модель "Москвич 3". Еще 10% - это "Москвич 6". Электромобили "Москвич 3Е" занимают 6%. "Москвичей 5" было продано с начала года 129 штук, "Москвичей 8" – 35.