Кикшеринги убирают прокатные самокаты с улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге официально завершился самокатный сезон 2025 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, сейчас кикшеринговые компании убирают прокатные средства индивидуальной мобильности с улиц города. В Екатеринбурге работает три сервиса аренды. Общее количество предоставляемых ими самокатов составляет около 16 тысяч.

Итоговая встреча с представителями местных отделений прокатов СИМ запланирована на следующую неделю. На ней проанализируют статистику и рассмотрят вопрос обновления правил, прописанных в соглашениях с администрацией.

Ранее сообщалось, что этим летом кикшеринги заблокировали аккаунты 11 тысяч свердловчан, не соблюдавших правила дорожного движения.