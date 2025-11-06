Митрополит УПЦ Арсений заявил, что его склоняют к обмену в Россию, но он против

Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений, которого киевский режим держит в СИЗО уже полтора года, заявил, что его склоняют к обмену, но он не собирается этого делать, так как не может отречься от своей паствы. Так он сказал в своем заключительном слове в зале суда в Днепропетровске.

Его арестовали по обвинению в том, что он будто бы выдал расположение украинских блокпостов, когда объявлял прихожанам, как проехать в лавру. Также его принуждали к уходу в раскол. Он просит дать ему возможность получить необходимое лечение, так как требуется операция на сердце в Киеве. Никакой вины за собой он не признает и не собирается никуда бежать. Если бы он хотел, то мог бы это сделать еще в 2014 году. Его обвиняли в работе на ФСБ, в сокрытии неких "денег Януковича" и др. Ничего из этого не подтвердилось.

28 октября митрополита выпустили из СИЗО решением суда под залог, но тут же увезли в СБУ по новому делу и арестовали. Теперь его обвиняют в оправдании России.

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир вместе с братией монастыря направил письмо поддержки митрополиту Арсению. Также на заседание суда поддержать иерарха приехал другой твердый защитник православия митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Сам митрополит Арсений заявил, что главное, что он остался с чистой совестью и с Богом.