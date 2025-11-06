В США при создании бункеров просят сделать в них изоляторы и бассейны

Основатель американской компании SAFE, специализирующейся на создании безопасных объектов недвижимости, Альберт Корби сообщил, что именно просят клиенты, когда заказывают проект бункера.

При проектировании ядерного бункера некоторые клиенты просят предусмотреть место для размещения тайных системы безопасности, бассейнов и даже тюремных блоков, рассказал в эфире Радио РБК Корби. По его словам, один из клиентов SAFE попросил при разработке проекта бункера предусмотреть строительство изолятора, который бы смог вместить 28 человек.

Поводов, почему людям может пригодиться бункер "Судного дня", достаточно. В качестве примера Корби привёл глобальные конфликты, эпидемии, природные угрозы и электромагнитные вспышки на Солнце.