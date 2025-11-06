В Тюмени из-за гололедицы в травмпункты обратились свыше 300 человек

В Тюмени из-за гололедицы резко увеличилось число обращений к травматологам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За сутки в травматологический пункт ОКБ №2 обратились более 300 человек, это в три раза больше, чем обычно. Из-за увеличения числа пациентов 5 ноября было продлено время работы травмпунктов в пяти поликлиниках города.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период гололедицы быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности: использовать обувь на устойчивой подошве, передвигаться по скользким участкам мелкими шагами, не разговаривать на ходу по мобильному телефону, на лестницах и при выходе из общественного транспорта необходимо держаться за поручни.

"Жители Тюмени могут получить медицинскую помощь при ушибах в любой поликлинике города, независимо от прикрепления. Врачи окажут необходимую помощь, проведут осмотр и дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Обращайтесь за помощью сразу! Не ждите окончания рабочего дня! Чем раньше врач осмотрит ушиб, тем быстрее и эффективнее пройдёт лечение, а риск осложнений будет минимальным", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона.