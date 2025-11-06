В Пермском крае введут выплаты для привлечения в полицию новых следователей

В Пермском крае региональный бюджет планирует ввести выплаты для материальной поддержки граждан, заключивших контракт на службу в органах предварительного следствия краевого МВД, сообщает "Текст".

"Эта стимулирующая мера направлена на привлечение граждан на должность следователя. Сотрудникам органов предварительного следствия будет производиться выплата из регионального бюджета в размере 1 миллиона рублей в течение трех лет с момента поступления гражданина на службу", - говорится в сообщении.

Депутат заксобрания Олег Постников сообщил, что обращался к губернатору Пермского края с инициативой доплат сотрудникам полиции еще в марте этого года, однако получил отрицательный ответ. В прошлом году, по разным оценкам, в Пермском крае дефицит следователей в полиции достигал 30%, а в патрульно-постовой службе почти 48%