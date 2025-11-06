СМИ: В КНДР опровергли информацию о подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына

КНДР опровергла информацию о подготовке встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Это произошло на фоне введения Вашингтоном санкций против банкиров из КНДР. Северокорейский лидер заявил, что такое давление не будет способствовать возобновлению диалога между двумя странами.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, идея встречи двух лидеров была озвучена во время недавнего визита Трампа в Азию.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления американского лидера о "заговорах" сделаны в переносном смысле.