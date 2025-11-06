Андрей Трубецкой: В Сургутском районе завершён капремонт музея природы и человека имени Ядрошникова

В деревне Русскинская открылся после капитального ремонта Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова – один из уникальных объектов культуры Сургутского района, известный далеко за его пределами.

Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, на масштабное обновление учреждения из бюджета муниципалитета было направлено около 39 млн руб.

"Было отремонтировано центральное крыльцо, которое теперь адаптировано для маломобильных групп населения, а также запасные выходы. Полностью заменены фасад и утеплитель, отремонтирована и утеплена кровля общей площадью 2 тыс. кв. м. Для архитектурной подсветки по периметру здания были смонтированы новые электросети, частично заменены уличные фонари на прилегающей территории. Внутренние работы затронули инженерные коммуникации – произведена замена отопительной системы с установкой новых приборов обогрева", – сказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Подробности проведения работ прокомментировал директор службы единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы Сургутского района Дмитрий Юматов. По его словам, капитальный ремонт включал полное обновление кровли, фасадов и входных групп.

"Было отремонтировано 2 тыс. кв. м кровли двух типов – скатной и плоской – с полным утеплением, полностью заменен утеплитель и фасад на площади 1,2 тыс. кв. м. Также установлено новое фасадное освещение и архитектурная подсветка здания. Внутри произведена замена системы отопления – установлено 57 калориферов и 300 м теплосетей. Работы выполнялись с 16 июня по 21 октября, по контракту", - сказал Дмитрий Юматов.

Директор музея Татьяна Ядрошникова пояснила, что необходимость ремонта была давно назревшей: требовалось обновить фасад, реконструировать отопительную систему и утеплить кровлю, чтобы обеспечить комфортный температурный режим для посетителей. Несмотря на почти полугодовой период ремонта, музей не прекращал работу с населением.

Организованы временные выставки в музейном парке и в старом здании музея, проводили мастер-классы, квесты и другие мероприятия. За последние два года был реконструирован парк традиционной хантыйский архитектуры, где установлены интерактивные арт-объекты, позволяющие гостям в игровой форме узнавать новое о природе Югры и хантыйских орнаментах.

Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, музей является точкой притяжения для тысяч гостей.

Заместитель директора Центра детского творчества Сургутского района Дмитрий Плотников, приехавший в музей во время каникул с детьми, поделился впечатлениями.

"Мы все этого ждали. Эмоции зашкаливают. Приятно с детьми приехать в музей — они были шокированы масштабами и красотой природы нашего края", - сказал Плотников.

Особенность музея в том, что он интересен не только взрослым, но и детям. Юная посетительница Сабрина Валиева поделилась впечатлениями: "Мне понравился весь музей, потому что это всё сделано руками человека. Меня вдохновляет история Александра Павловича, который, несмотря на трудности, смог создавать таких красивых животных. Это мотивирует меня тоже делать что-то важное".

Ценность музею придает то, что его основу составляет частная коллекция основателя – Александра Ядрошникова, энтузиаста и таксидермиста. Дело, которому он посвятил более 35 лет, уникально тем, что ни одно животное не было добыто специально для экспозиции. Сегодня в фондах музея хранится около 9 тыс. экспонатов, 2 тыс. из которых представлены в обновленной основной экспозиции. Музей вновь открыт для посетителей. Для жителей Русскинской вход бесплатный. Также установлены льготные категории, включая многодетные семьи и представителей коренных народов севера.

Обновление музея позволяет решить задачи национального проекта "Семья", по которому запущен федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Проект нацелен на сохранение традиционных ценностей. Создание современной инфраструктуры культуры в сочетании с поддержкой традиционных ценностей открывает новые возможности для развития российского общества и укрепления семейных устоев, сообщает администрация Сургутского района.