На Урале суд оставил в колонии курганского педофила, пытавшегося выйти по УДО

На Среднем Урале осужденного за надругательства над детьми в Кургане оставили в колонии. Он пытался выйти на свободу по УДО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016 году приговором Курганского городского суда Илья Мирошин получил 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Как показало расследование, весной 2015 года возле школы №56 Кургана педофил совершал преступления против половой свободы детей, не достигших 14-летнего возраста. Жертвами стали пятеро школьников.

Недавно Мирошин заявил ходатайство об условно-досрочном освобождении. В прокуратуре выступили против, указав, что цели уголовного наказания не достигнуты, а его поведение на протяжении всего срока за решеткой не было положительным. Он не раз подвергался дисциплинарным мерам, нарушил установленный порядок отбывания наказания и состоит на профилактическом учете в колонии.

В итоге Тавдинский районный суд согласился с мнением прокурора и администрации ИК и в удовлетворении ходатайства отказал. Илья Мирошин продолжит отбывать срок в колонии строгого режима.