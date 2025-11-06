"Новые люди" за старое - призвали без заявлений заводить уголовные дела за "домашнее насилие"

Во фракции "Новые люди" снова разрабатывают законопроект о домашнем насилии. Его отправят на отзыв в Правительство.

Депутат фракции Ксения Горячева говорит, что в 2024 году в России погибли 963 женщины именно от "домашнего насилия". Это 47% от всех преднамеренно убитых женщин в стране. Но это данные ООН. Горячева считает, что число жертв только растет. Женщин дома истязают, убивают, а цифры скрывают. Поэтому надо менять Уголовный кодекс. Сколько было убито мужчин дома, не сообщается. Но готовящиеся поправки позволят возбуждать уголовное дело о побоях и причинении легкого вреда здоровью без заявления. Это переведет такие инциденты из частного в публичное обвинение. Сейчас женщины то ли боятся подать заявление, то ли забирают его, считает Горячева. В связи с этим дела прекращают. Но это нельзя делать, уверены во фракции.

"Новые люди" постоянно поднимают тему "семейного насилия". Сейчас чаще используется другой термин - "домашнее насилие". В том числе Горячева (депутат Госдумы с человеческим лицом, как она себя представляет в своем телеграм-канале) очень активна на этом направлении. В феврале она внесла в Госдуму законопроект о запрете "публичного оправдания семейно-бытового насилия", которое, по ее мнению, очень распространено в России. Но Правительство дало отрицательный отзыв, указав, что действующее законодательство и так запрещает пропаганду насилия.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев ранее отмечал, что Горячева решила стать новой Оксаной Пушкиной, "которая успешно стала политическим трупом именно на феминистских антисемейных темах".



