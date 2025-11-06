В России поэкспериментируют над получателями единого пособия на ребёнка

В России устроят эксперимент. Его цель – корректировка количества тех, кто получает единое пособие на ребёнка, за счёт оценки объёмов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Реализация такой идеи – часть законопроекта, внесённого Правительством в Госдуму вместе с "бюджетным пакетом" инициатив.

22 октября законопроект принят депутатами в первом чтении. При его рассмотрении в Госдуме ответственным ведомством выступает Минфин. Одна из целей эксперимента – оценить, как учёт сведений о средствах на счетах и вкладах повлияет на количество получателей единого ежемесячного пособия на ребёнка.

Порядок проведения эксперимента, включая участников и этапы, определит Правительство. Подготовка соответствующей нормативной базы, по словам источника "Ведомостей", участвующего в проработке проекта, возложена на Минтруд. Второй собеседник издания подтвердил разработку документа.